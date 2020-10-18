В Воронеже эвакуировали жильцов многоэтажки из-за загоревшейся квартиры

фото: ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар случился в девятиэтажном доме по улице 40 лет Октября в Воронеже. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 19.14. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, прибывшие на место пожарные подразделения застали открытое горение в квартире и задымление в подъезде. Из соседних квартир с помощью масок спасаемого эвакуировали пять человек.

- В 19.45 пожар ликвидирован, огонь повредил комнату и балкон. Причины случившегося устанавливаются, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, также вечером 18 октября загорелся склад с обувью на улице Иркутской. Локализовать огонь удалось более спустя два часа, к этому моменту пожар охватил 1200 квадратных метров.