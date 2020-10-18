Пламя видно издалека. Фото: кадр с видео

Видео пожара на обувном складе в Воронеже появилось в Сети. На нем запечатлено, как полыхает склад в микрорайоне ВАИ. Напомним, ЧП случилось вечером 18 октября на улице Иркутской. Огонь тушат 28 сотрудников МЧС на семи пожарных машинах.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сейчас горит склад с обувью на площади около 500 квадратных метров. Ранее сообщали о 100. По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет.

По состоянию на 19.49, огонь потушен еще не был. О причинах пожара также пока не сообщают.