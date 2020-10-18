В Воронеже пропала женщина, нуждающаяся в помощи врачей

Елену Кулакову ищут с 12 октября. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 47-летней Елены Кулаковой. Женщина нуждается в медицинской помощи. 12 октября она ушла из дома на улице Острогожской и до сих пор не вернулась.

Приметы Елены Кулаковой: на вид 40-45 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавая, волосы русые длинные. Была одета в светло-серый пуховик, джинсы, светло-зеленый с черным свитер, обута в лакированные черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Елена Кулакова, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Напомним, в последние дни благополучно закончились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего на улице Лизюкова, и шестилетнего малыша, решившего пойти погулять легко одетым в то время, как отец ушел работать в ночную смену.