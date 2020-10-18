Воронеж неадекватный: женщина бросалась на проезжавшие машины, а мужчина – на рекламный столб

Полицейским, помимо прочих дел, пришлось разбираться и с весьма необычными. Фото: из архива «КП»

Сразу два случая, свидетельствующие о том, что «осеннее обострение» в самом разгаре, случились в Воронеже в выходные.

Около пяти утра в субботу, 17 октября, некий мужчина на Московском проспекте разбил стекло в отделении банка, а затем залез на рекламный щит. После того, как о его «художествах» сообщили в полицию, он быстро ретировался. Так что когда стражи порядка приехали на место вызова, там уже дебошира не было.

А около полудня 18 октября в Левобережном районе на улице Ростовской недалеко от дома № 26 женщина неожиданно стала бросаться на проезжающие машины. А когда полицейские попытались ее урезонить, по свидетельствам очевидцев, стала кидаться и на них. В итоге ее забрали в больницу.

Если вам не повезло встретиться с человеком, кажущимся неадекватным, не нужно с ним спорить, раздражать, а лучше всего не спеша от него уйти. Как можно дальше.