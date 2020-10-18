В Воронеже тепло дали в 77 процентов многоквартирных домов

На следующей неделе похолодает, поэтому отопление будет очень кстати. Фото: из архива «КП»

В мэрии рассказали о том, как проходит пуск отопления в Воронеже. По данным городской администрации, тепло дали в 3559 многоквартирных домов из 4615 (77,1% от общего количества).

По социальной сфере работа ведется еще интенсивнее. К теплоносителю подключили все 209 детсадов, 148 из 154 учебных заведений (96,1%) и в 142 больницах из 148 (95,5%).

Надо отметить, что подача теплоносителя не означает на 100 процентов, что батареи потеплеют. В системе могут возникнуть пробки, и тогда фактически тепла не будет в домах и объектах социальной сферы, хотя по отчету они и подключены к отоплению. В этом случае жителям домов стоит обращаться в свою управляющую компанию, чтобы ее сотрудники устранили неисправности.

Напомним в управлении ЖКХ и управах районов работают телефоны, по которым можно сообщить о проблемах:

управление жилищно-коммунального хозяйства города (в рабочее время): 228-32-76 и 228-30-37.

Советский район: 225-71-01

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51

Железнодорожный район: 223-04-86

Левобережный район: 249-09-71

Ленинский район: 206-91-52

Коминтерновский район: 261-10-68 (в рабочее время), 206-76-59 (в выходные дни и в нерабочее время).