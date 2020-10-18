В Воронеже на следующей неделе синоптики обещают резкое похолодание

Солнце и так светило много этой осенью. Видимо, пришла пора пасмурных дней. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на большую часть следующей рабочей недели. Для тех, кому еще не дали отопление, он достаточно пугающий. Ночи обещают быть морозными, а дни не намного более теплыми.

Руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что всему виной холодный циклон с центром в Скандинавии, который вытеснил теплый антициклон на восток. Теперь до конца осени погожих дней, похоже, уже ожидать не приходится.

В ночь на понедельник, 19 октября, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и всего +3 градуса. Днем солнце не выглянет. Потеплеет лишь до +11 градусов.

Ночью во вторник, 20 октября, луна периодически будет выглядывать из-за облаков, но будет еще холоднее, чем сутки назад, - +1 градус. Днем солнце будет спрятано за тучами, столбик термометра поднимется до +9.

В ночь на среду, 21 октября, будет ровно такая же погода, как и сутки назад - +1 градус и переменная облачность. Днем снова обещают тучи и +9 градусов.

Ночью в четверг, 22 октября, вместо западного ветра подует юго-западный. Он принесет с собой дождь и небольшое потепление – до +4 градусов. Днем по-прежнему будет моросить. Температура поднимется до +11 градусов.