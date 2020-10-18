Раньше срока открыли экологические тропы в Воронежском заповеднике

Запрет на походы по экотропам действовал всего неделю. Фото: с сайта Воронежского заповедника.

В Воронежском заповеднике имени Василия Пескова объявили об открытии с 16 октября экологических троп. Их, напомним, закрыли неделей ранее - 9 октября.

Ограничения были связаны с обострением ситуации с коронавирусом. Их ввели после того, как губернатор Александр Гусев утвердил особый порядок посещения гражданами лесов и въезда туда транспорта.

Однако на свежем воздухе социальную дистанцию легче соблюдать. Да и прогулки в лесу, дают возможность укрепить свой иммунитет. В том числе и для того, чтобы противостоять пугающей всей заразе. Возможно, приняв во внимание все это, и решили приостановить запрет, который первоначально действовал до 25 октября.

А вот в Хоперском заповеднике, где еще недавно бушевал пожар на площади 185 гектаров, запрет на посещение экологических троп сохраняется. До той же даты – 25 октября.

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