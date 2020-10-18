В Воронеже нашли потерявшегося 11-летнего мальчика

Мальчика нашли живым, подробностей не сообщают. Фото: vk.com/findchild36

Благополучно кончилась история с исчезновением 11-летнего мальчика, ушедшего погулять 13 октября из дома на улице Лизюкова Коминтерновского района и не вернувшегося.

Школьника искали более трех суток. И вот 17 октября около двух часов дня в группе «Поисково-спасательный центр «Регион 36» ВКонтакте» появилась информация, что мальчика нашли, и он жив. Где он был все это время, не сообщают.

Напомним, в ночь с 16 на 17 октября на улице Окружной на Левом берегу женщина, ехавшая на автомобиле, обратила внимание на маленького мальчика, шедшего по обочине. Она остановилась и расспросила ребенка. Малыш сказал, что его мама умерла, а папа на работе. Оказалось, что отец уложил шестилетнего ребенка спать, а сам пошел трудиться в ночную смену. Мальчик проснулся и решил погулять. Ребенка вернули папе.

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