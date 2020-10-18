В Воронеже «Дэу» врезалась в «Ладу»: тяжело ранена женщина

55-летнюю пассажирку "Лады" с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В субботу, 17 октября, около четырех часов вечера на улице Минской Железнодорожного района случилась авария.

По данным полиции, 31-летний водитель «Дуэ-Нексия», ехавший со стороны трассы «Дон», повернул налево в направлении улицы Тиханкина, не убедившись в безопасности маневра. В результате он врезался в 14-ю «Ладу», которой рулил 57-летний воронежец. Мужчина ехал от Остужева также в направлении улицы Тиханкина. В результате столкновения 55-летняя женщина, ехавшая в «Ладе», получила травмы разной степени тяжести. Ее отвезли в больницу.

Всего за сутки в Воронежской области случилось 104 ДТП, из них 68 – в Воронеже, 29 – в районах и 7 – на федеральных трассах. В семи авариях ранены семь человек.

По-прежнему оставляет желать лучшего культура вождения. За последние сутки 4635 автолюбителей остановили за превышение скорости. А еще 15 водителей рулили своими машинами, будучи пьяными.

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