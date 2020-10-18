В Воронежской области вновь установлен суточный антирекорд по зараженным коронавирусом

Врачи, похоже, уже работают на пределе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили число зараженных за последние сутки. За время пандемии это антирекорд – COVID-19 диагностировали методом ПЦР+ у 233 человек. Теперь их число достигло 21589. Причем на самом деле их еще больше. Многим ставят диагноз на основе компьютерной томограммы, если рисунок снимка КТ напоминает «матовое стекло».

За сутки умерли от COVID-19 шесть человек. По данным областного оперативного штаба, жертв коронавируса в Воронежской области стало 294.

А вот число выздоровевших в региональном штабе считают и среди тех, кому диагноз поставили методом ПЦР+, и по КТ. Таким образом, общее число победивших COVID-19 в Воронежской области достигло 21510 (+88 за сутки). Из них – по диагнозу методом ПЦР+ - 18928 (+75 за сутки).

Напомним, число свободных коек для заразившихся коронавирусом в последнее время уменьшается с пугающей быстротой. Пандемия COVID-19 начала сказываться и на лечении других болезней – в Воронежской области люди вынуждены сутками ждать врачей, вызванных на дом. Видимо, система здравоохранения региона работает уже на пределе или близко к нему.

Воронежцев и жителей области убедительно просят: не забывайте надевать маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра. И, приходя домой, тщательно мойте руки, лицо и все открытые во время прогулки части тела мылом (по возможности можно даже искупаться). Кроме того, не забывайте протирать антисептиком или другим обеззараживающим средством купленные продукты и вещи.

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