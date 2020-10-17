В Воронеже забраковали идею установки памятника Степану Разину

Члены городской комиссии по культурному наследию, заседание которой 16 октября прошло в дистанционном формате, не одобрили идею установки в Воронеже памятника казачьему атаману Степану Разину. Большинство экспертов высказались против.

На заседании решили еще несколько вопросов. Зеленой зоне в районе пересечения улиц Серафима Саровского, Церковной и переулка Осинки присвоили название «Миролюбие».

А на фасаде первого корпуса ВГТУ (ул. 20-летия Октября, 84) одобрили установку мемориальной доски ректору Воронежского инженерно-строительного института Николаю Ульянову, который возглавлял вуз с 1971 по 1981 годы. В биографии Николая Ульянова не только выдающиеся научные достижения, но и участие в боевых действиях на Калининградском, Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах Великой Отечественной войны, в ходе которых он был ранен пять раз. Среди его наград как фронтовые - два ордена и пять медалей, так и «мирная» - медаль чемпиона СССР по скоростному бегу на коньках (1948).