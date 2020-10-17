В 2022 году в центре воронежского водохранилища установят обелиск в честь Петра I

На заседании городской комиссии по культурному наследию, которое прошло 16 октября в онлайн формате (из-за серьезной эпидемиологической ситуации с коронавирусом) проголосовали за установку в Воронеже обелиска в честь Петра Великого. Его решили поставить на Петровском острове, на котором к 2022 году планируют создать историко-культурный тематический парк.

Напомним, во времена первого российского императора на острове был комплекс верфей, где строились первые корабли военно-морского флота.

Согласно концепции, в парке построят входную группу в виде двух деревянных крепостных башен, музей «Цейхгауз», трактирный дом с летней террасой, музей народного ремесла, ремесленные мастерские и многое другое.

По единогласному мнению членов комиссии по культурному наследию, обелиск в честь Петра I гармонично впишется в концепцию парка. Эскиз обелиска планируют утвердить на расширенном заседании комиссии по культурному наследию с участием экспертов в области архитектуры и искусства.

Объект установят на Петровском острове в 2022 году.