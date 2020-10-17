Воронежцам два дня будут показывать "Красавца-мужчину" Малого театра

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В Воронеж с масштабными гастролями собирается Малый театр России. Два дня, 23 и 24 октября, труппа представит комедию "Красавец-мужчина" по Островскому.

Эта пьеса - нечастый гость в репертуаре Малого театра. Последний раз, после очень долгого перерыва, она ставилась в 1979 году. Заглавную роль тогда исполнил несравненный Юрий Васильев. Спустя 40 лет Малый театр вернул на сцену этот спектакль и поручил постановку режиссеру Василию Федорову.

Пьеса Островского сегодня приобретает особую остроту. Молодой мужчина Аполлон Евгеньевич Окоемов, промотав свое состояние, влез в долги. Исправить ситуацию он решает, женившись на богатой московской барышне Оболдуевой. Но для этого нужно развестись с женой. Безумно влюбленная в своего мужа, красавца-мужчину, Зоя Васильевна согласна на все, даже если придется пойти на откровенное унижение - быть уличенной в несуществующей измене.

В спектакле играют Ольга Пашкова, Дмитрий Кознов, Лидия Милюзина, Максим Хрусталев, Ирина Жерякова, Екатерина Базарова, Алексей Коновалов, Александр Волков, Алена Колесникова.

Спектакль покажут в Воронежском концертном зале 23 и 24 октября в 19.00.