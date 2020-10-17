Воронежцев предупредили о сильном ветре и рисках пожаров

Спасатели предупредили воронежцев о штормовом ветре. С шести вечера 17 октября до шести вечера 18 октября по Воронежской области местами ожидаются порывы до 19 м/с.

Такой сильный ветер грозит обрывом проводов, падением плохо закрепленных рекламных щитов, кровли и старых деревьев. А еще - пожарами. При таких порывах любая искра (а в регионе сохраняется V класс пожарной опасности) за считанные минуты расползается до гектарных пожаров.

Поэтому сотрудники МЧС напоминают, что под запретом любые огневые работы, костры. Всем сельским жителям рекомендуют опахать и окосить дома и участки, заготовить средства пожаротушения, шанцевый инструмент, по возможности воду в емкостях.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.