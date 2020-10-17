Ночью в Воронеже обнаружили одинокого ребенка в ветровке и трусиках

Родственников Саши нашли

В ночь с 16 на 17 октября на улице Окружной на Левом берегу Воронежа обнаружили маленького ребенка без сопровождающих. Одну из автомобилисток привлек странный вид мальчика, идущего по обочине. На малыше, которому на вид 4-5 лет, была надета лишь ветровка (под верхней одеждой были только трусики) и огромные ботинки – 44-45 размера.

Неравнодушная женщина отвезла мальчика в полицию. Правоохранители вместе с волонтерами поискового отряда «Черноземье» всю ночь искали родственников ребенка, в полиции он сказал, что зовут его Саша, «мама умерла, а папа на работе».

Только что волонтеры отряда «Черноземье» сообщили, что родственников ребенка нашли. В обстоятельствах этого случая разбираются правоохранители.