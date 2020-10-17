Коронавирус в Воронеже: к 17 октября умерли еще 8 человек и 224 заразились

Утром 17 октября региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил свежую статистику по заболеваемости. За сутки ковид диагностировали методом ПЦР+ еще у 224 человек. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 21 356 жителей Воронежской области. Но заболевших больше, многим ставят ковид по клинической картине - на основе компьютерной томограммы, если рисунок снимка КТ напоминает "матовое стекло".

Выздоровел за сутки 151 пациент (из них 133, кому был поставлен диагноз по ПЦР+), всего с начала наблюдений болезнь победили 21 422 жителя Воронежской области.

К сожалению, минувший день принес и печальную статистику: за сутки умерли от осложнений ковида еще восемь пациентов. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 288 летальных случаев из-за коронавируса.