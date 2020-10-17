Под Воронежем в страшной аварии с экскаватором погибла автомобилистка

Вечером 16 октября страшная авария произошла в Каширском районе. В 19.45 на 3-м километре дороги "Воронеж-Нововоронеж-Колодезное" столкнулись три легковушки и погрузчик.

46-летняя автомобилистка на "Киа Спортейдж", следовавшая в направлении Воронежа со стороны Колодезного, врезалась в попутный экскаватор. Иномарку отбросило на встречный "Мерседес С240", отлетевшие детали повредили автомобиль "Лада Гранта", который следовал за "Мерседесом".

Водитель "Киа Спортейдж" скончалась на месте аварии. Ее 36-летняя пассажирка попала в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.