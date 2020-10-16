Прокуратура потребовала убрать несанкционированную свалку в воронежском селе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Подгоренском районе природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается законодательство об охране окружающей среды. В ходе инспекции в селе Гришевское обнаружили несанкционированную свалку. Сюда свозили твердые коммунальные и строительные отходы.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что хлам свозился сюда продолжительное время. За это время кучка разрослась и стала более 100 кв. м.

При этом администрацией поселения мер к пресечению нарушений и ликвидации свалки не принимается.

– По результатам проверки прокурор внес представление главе администрации Гришевского сельского поселения об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, – пояснили в надзорном ведомстве.