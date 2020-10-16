Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прокуратура не дала оставить без тепла жителей города Лиски под Воронежем

Местное ООО «Тепловик» задолжало ресурсникам более 600 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

С такими ситуациями жителям Воронежской области приходится сталкиваться ежегодно, когда коммунальщики не могут решить финансовый вопрос с ресурсоснабжающими организациями. Этот год не стал исключением. К началу отопительного сезона в городе Лиски жители нескольких многоэтажек могли остаться без тепла и воды. В должниках оказалось ООО «Тепловик». Эта организация отвечает за подачу тепла и горячей воды в многоэтажные дома.

Как рассказали в лискинской межрайонной прокуратуре, была проведена проверка. Она показала, что с января по сентябрь 2020 года у ООО «Тепловик» образовалась задолженность по оплате поставленного ресурсоснабжающей организацией газа более 600 тысяч рублей.

Прокуратура объявила директору ООО предостережение о недопустимости нарушений закона. После этого задолженность перед ООО «Газпроммежрегионгаз Воронеж» была полностью погашена.