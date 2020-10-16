Прокуратура не дала оставить без тепла жителей города Лиски под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

С такими ситуациями жителям Воронежской области приходится сталкиваться ежегодно, когда коммунальщики не могут решить финансовый вопрос с ресурсоснабжающими организациями. Этот год не стал исключением. К началу отопительного сезона в городе Лиски жители нескольких многоэтажек могли остаться без тепла и воды. В должниках оказалось ООО «Тепловик». Эта организация отвечает за подачу тепла и горячей воды в многоэтажные дома.

Как рассказали в лискинской межрайонной прокуратуре, была проведена проверка. Она показала, что с января по сентябрь 2020 года у ООО «Тепловик» образовалась задолженность по оплате поставленного ресурсоснабжающей организацией газа более 600 тысяч рублей.

Прокуратура объявила директору ООО предостережение о недопустимости нарушений закона. После этого задолженность перед ООО «Газпроммежрегионгаз Воронеж» была полностью погашена.