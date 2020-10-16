В Воронеже разыскивают пропавшего 11-летнего ребенка

Фото: Регион 36

Воронежцев попросили помочь в поисках 11-летнего Виталия Жаринова. Мальчик вышел погулять из дома на улице Лизюкова в Коминтерновском районе 13 октября. И после этого не вернулся. Информацию о пропаже ребенка разместили на своей странице ВКонтакте волонтеры отряда «Регион 36».

Особые приметы: Виталий ростом 150-155 см, худощавый. У него светло-русые волосы и зеленые глаза. В этот день был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные кроссови с красными шнурками. С собой была серо-голубая сумка с надписью Nike.

Всех, кто видел мальчика, просят позвонить по телефону 8-995-333-13-13 (добровольцы) или 112 (служба спасения).