В Воронеже «взлетели» цены на квартиры в новостройках

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В третьем квартале 2020 года в Воронежской области взлетела стоимость квадратного метра в новостройках. Она составила 53099 рублей. При этом на вторичном рынке цена оказалась гораздо ниже – 48246 рублей. Данные статистического обследования предоставил Воронежстат.

Летом в регионе отметили спрос на жилье, несмотря на пандемию коронавируса. Поэтому по сравнению со вторым кварталом, в третьем квартале 2020 года цена за квадрат в новых домах выросла на 7%. По отношению к предыдущему кварталу индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья составили соответственно 107.1 процента и 100.5 процента (101 % и 100.6 % за аналогичный период 2019 года).

Эту статистику можно объяснить. Ранее воронежский филиал Банка России сообщил о том, что летом жители региона стали активнее брать ипотечные кредиты. Тогда начала действовать программа льготной ипотеки – под 6,5%. И более 7000 выданных кредитов приходится на период ее действия.