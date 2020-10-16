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Общество

В Воронеже спасли застрявшего в сетке молодого совенка

Совенок оказался молодым самцом серой неясыти
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из группы «Сердце леса», соцсети

Фото из группы «Сердце леса», соцсети

Малыш, зацепившись крылом, неудачно повис на заборе из сетки-рабицы. Его спасли добрые воронежцы, пожалели птицу, сняли и доставили в Центр помощи диким животным «Сердце леса».

Совенок оказался молодым самцом серой неясыти. Пока он висел, успел сильно травмироваться. Острые края металлической проволоки проткнули кожу и накрутились вокруг крыла. Об этом сотрудники центра рассказали в своей группе «ВКонтакте» 16 октября.

Совенка осмотрели и сделали первые выводы о его здоровье.

– По первичному осмотру - угнетенное состояние, рваная скальпированная рана предплечья, перелом лучевой кости, – рассказали сотрудники центра.

Теперь молодой неясыти предстоит поправлять свое здоровье. Завтра она записана на рентген.