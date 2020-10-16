В Воронеже рецидивист среди бела дня ограбил 17-летнего подростка

На днях на улице Мусихина Советского района произошло наглое ограбление. Мужчина без всякого повода подошел к 17-летнему подростку и потребовал отдать ему все деньги, которые у юноши имеются. Парень испугался и расстался с 850 рублями. А потом пришел домой и все рассказал родителям. Те пошли в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали по подозрению в этом грабеже 33-летнего воронежца. Он был хорошо известен полицейским. С плохой стороны. Мужчину не раз судили за кражи и грабежи. Похоже, одной отсидкой у него будет больше. Он сознался в грабеже подростка и заявил, что деньги уже потратил.

Рецидивиста отправили в СИЗО, решается вопрос об его аресте. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы).