Почти половина воронежских многоэтажек начала отапливаться

Большая часть соцобъектов уже с теплом Фото: Из архива "КП"

Коммунальные службы Воронежа подали тепло в 2280 многоквартирных домов из 4 615 многоэтажек, расположенных на территории города, к 16:00 16 октября. Это 49,4% от их общего количества.

Что касается объектов социально сферы, то тут дела обстоят гораздо лучше.

В дошкольные учреждения из 209 тепло пришло в 180. Это – 86,1%. Из 154 зданий учебных учреждений затопили 134 (87%). Среди медицинских учреждений отопление запущено в 115 из 148 (77,7%).

Напомним, официально отопительный сезон в городе стартовал с 15 октября. Ранее коммунальщики начали давать отопление на объектах социальной сферы.