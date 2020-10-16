Несправедливо удаленный в матче с «Аланией» игрок воронежского «Факела» выбыл на шесть недель

Максим Григорьев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Нападающий Максим Григорьев получил травму в матче с владикавказской «Аланией». Оказалось, что случилось это еще до жесткого столкновения с футболистов кавказского клуба, ставшего поводом для несправедливого удаления нашего форварда. Видеоповтор четко показывает,

что Григорьев был первый на мяче, а потом уже игрок «Алании» наскочил на него и сам же после этого начал корчиться на поле.

Врачи поставили Максиму диагноз – надрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра. Срок восстановления в таких случаях обычно не менее шести недель.

Напомним, «Факел» подал жалобу на судейство в расчете на того, что Григорьеву отменят красную карточку, и он сможет помочь команде в ближайших турах. Теперь же получается, что даже если КДК согласится аннулировать удаление, это принесет воронежской команде разве что удовлетворение от того, что справедливость восстановлена.