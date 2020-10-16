Из воронежского «Бурана» ушли четыре игрока

Руководители «Бурана» приняли решение расторгнуть контракты с четырьмя хоккеистами. Из команды ушли защитники Артем Гарифуллин и Глеб Штайгер, нападающий Василий Нарзяев и вратарь Егор Литвинцев. Последний, кстати, воспитанник воронежской школы хоккея.

Вместо них «ураганные» пополнились всего одним игроком. Да и то 19-летний нападающий Илья Николаев только командирован в «Буран» из ярославского «Локомотива». А значит тоже в любой момент может уйти.

Напомним, «Буран» осел на дне турнирной таблицы на предпоследнем 25 месте. В активе «ураганных» после девяти игр всего четыре очка.