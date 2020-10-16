Воронежский суд продлил домашний арест Алексею Антиликаторову

Фото предоставлено Ленинским районным судом

Ленинский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову. Он пробудет под домашним арестом еще два месяца – до 17 декабря включительно. Также ему оставили без изменений ограничения. Об этом сообщили в суде 16 октября.

Ранее его защита просила смягчить ему условия содержания. Но ходатайство в процессе рассмотрения 23 сентября отклонили. Адвокат просила разрешить ему по понедельникам, средам, пятницам и субботам прогулки на расстояние не более 1 км, а также сопровождать сына на автомобиле к месту занятия спортом. Против этого возражали следователь и прокурор.

Напомним, бывшего вице-мэра, а позже директора Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Алексея Антиликаторова подозревают в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, он получил 1,5 млн рублей в апреле 2018 года при посредничестве другого теперь тоже бывшего вице-мэра Сергея Курило. Средства им передал директор воронежской фирмы ООО «Фрегат». Предположительно, деньги предназначались в обмен на помощь в выделении земельных участков под организацию ярмарки на проспекте Патриотов.