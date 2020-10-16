В Воронеже 1200 участников Межрегиональных корпоративных игр сразятся в 18 видах спорта

С 16 по 22 октября в Воронеже пройдут Межрегиональные корпоративные игры Центрального федерального округа. В соревнованиях будут участвовать корпоративные команды вне зависимости от сферы деятельности.

В состязаниях будут участвовать 1200 человек. Представители разных компаний и организацией определят сильнейших в 18 видах спорта. Среди них – соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, перетягиванию каната, дартсу, отжиманию, подтягиванию, кроссфиту, практической стрельбе. Церемония открытия с элементами развлекательной программы пройдет 17 октября в Центре гребли.

Любой участник игр сможет сдать нормы ГТО. По итогам общекомандного зачета победителей и призеров наградят дипломами, медалями и кубками.

Соревнования будут проходить в Центре гребли, на стадионах «Локомотив» и «Чайка», в плавательном бассейне спорткомплекса «Факел», а также в Шахматно-шашечном центре.

Аналогичные состязания пройдут по всей нашей стране. Их пообедители примут участие в Мировых корпоративных играх в Сочи.