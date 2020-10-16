В вещах прохожего воронежские полицейские обнаружили чужие карты и мобильный телефон

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейский патруль остановил на улице в Коминтерновском районе прохожего, который вел себя странно. Во время досмотра в вещах мужчины обнаружили банковский карты на чужое имя и мобильник, происхождение которого тот объяснить не мог. Тогда полицейские набрали на телефоне один из сохраненных номеров, им ответила женщина. Она сообщила, что аппарат принадлежит ее 62-летнему мужу, на которого вечером напал неизвестный. Избил и забрал карты и сотовый телефон.

Задержанный оказался 26-летним вором-рецидивистом. Под тяжестью улик он признался в совершенном на пенсионера нападении. Похищенное у прохожего имущество изъяли и вернут законному владельцу.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.