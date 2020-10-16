Под Воронежем осудили мужчину за хранение марихуаны

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Приговор вынес Кантемировский районный суд. 36-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном и значительном размерах (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Еще в начале июля 2020 года мужчина на окраине хутора Новопавловка нашел дикорастущие растения конопли и мака. Стебли, листья и верхушки он сорвал и принес домой. Коноплю разделил на две части и положил сушить в сарае и около входа в него. Мак спрятал на дереве в картонном ящике. Как он пояснил потом правоохранителям, наркотические вещества потреблял сам.

Тайники в ходе обыска обнаружили полицейские 16 июля. Ранее им поступила информация, что мужчина дома хранит наркотики. У него нашли 189,95 грамма высушенной конопли, что по действующему законодательству является крупным размером, и 49,58 граммов маковой соломки, что относится к значительному размеру.

Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.