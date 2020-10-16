В Воронежской области обнаружили трех призывников с подозрением на коронавирус

Сергей Панков. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков рассказал, чем отличается призыв в период коронавируса от обычного.

- Ребят доставляют до сборных пунктов транспортом, прошедшим санитарную обработку, - сообщил Сергей Николаевич. – По приезде им обязательно проводят тест на COVID-19, выдают маски. В помещениях каждого сборного пункта по три раза в день проводят дезинфекцию, также регулярно делают кварцевание. Результат – ни одного зараженного коронавирусом призывника, отправленного в армию, за все время весеннего призыва.

- А при осмотре на сборных пунктах у кого-то находили COVID-19?

- Трех молодых людей, у которых было подозрение на коронавирус, и еще 21 человека, кто с ними общался, отправили назад – в районы, откуда они призывались. Там им должны были еще раз провести тесты и, если коронавирус подтверждался, отправляли на лечение.

- Есть ли опасения в плане профилактики COVID-19 по осеннему призыву?

- Нет, все под контролем. Все необходимое медицинское оборудование доставлено. Надеемся, что не допустим случаев заражения в армии и на этот раз.