Под Воронежем заведующую детским садом приговорили к штрафу за трудоустройство «липовых» сотрудников

Районный бюджет не досчитался 400 тысяч рублей Фото: из архива "КП"

В Воронежской области завершился судебный процесс над заведующей калачеевского детского сада. Женщину обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Калачеевский районный суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в суде 16 октября.

Напомним, по версии следствия, с января 2017 по декабрь 2019 года завдетсадом фиктивно устраивала на вакантные должности сотрудников, которые были в это время в отпуске или перешли на другую должность. Таким образом, работники получали зарплату, которая по закону не была им положена. А фактически за них трудились люди, которые находились у обвиняемой «в служебной зависимости». О том, что они работали, ни в каких документах указано не было. Кроме того, женщина совершила служебный подлог. Она вносила в документы заведомо ложные сведения.

Таким образом, бюджету Калачеевского района был причинен ущерб в размере 399 126 млн рублей.