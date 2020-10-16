В Воронеже мошенники выманили у женщины более 500 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Злоумышленники работали по уже «избитой» схеме. И хотя подобного рода случаев мошенничества масса, на уловку попадаются граждане ежедневно.

Об очередном таком факте в отдел полиции № 6 УМВД Воронежа сообщила 42-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный человек и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Злоумышленник предложил свои услуги. Чтобы обезопасить сбережения, надо их перевести на другой счет и дал ей реквизиты. Женщина перевела по ним деньги. После этого, как водится, связь со лже-сотрудником банка прервалась, а женщина лишилась 530 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано двенадцать сообщений о фактах мошенничества. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более одного миллиона восьмисот тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают о бдительности. Не верьте незнакомцам, которые звонят вам по телефону, не выполняйте их сомнительных требований и уж тем более не давайте им данные своих банковских карт. Всегда можно после звонка неизвестного обратиться тут же в банк и проверить информацию.