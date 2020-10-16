Зоопарк просит воронежцев поделиться с животными дачным урожаем

Фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Поделитесь тыквою своей, она лучшая игрушка для зверей! С таким призывом выступил воронежский зоопарк и попросил горожан помочь с прокормом для животных. Там стартовала акция «Дары осени». Поэтому, если у вас на даче образовались излишки фруктов, овощей или ягод, их с удовольствием в дар примут обитатели зоопарка.

Чем можно поделиться? Например, кабачками, яблоками, морковью, свеклой и всем тем, чего в избытке уродилось на дачном участке, а переработать уже нет сил.

Также зоопарк с благодарностью принимает капусту, огурцы, груши. А из ягод: бруснику, красную и черноплодную рябину на ветках, облепиху; семечки, орехи, шиповник, боярышник, кукурузу, еловые шишки с семенами, орехи, желуди, мед.

Акция стартовала 12 октября и продолжится до 1 ноября. Приносить безвозмездно осенние дары можно ежедневно с 8.00 до 20.00 на служебный вход в Воронежский зоопарк (ул. Полины Осипенко, 6а) и оставлять в специальных контейнерах на лесной территории «Червленый Яр» (ул. Смородиновая, 2д).

Также воронежцам напомнили, что можно принять участие в программе «Возьми животное под опеку».