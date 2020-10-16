Воронежский заповедник показал, что стало с озером Чистым из-за засухи

Фото с сайта Воронежского заповедника

В октябре от озера Чистого в заповедном Усманском бору не осталось даже лужи. Только растрескавшееся дно водоема. Особенно удручающего озеро выглядит с высоты птичьего полета. Последний раз так Чистое выглядело в 1972 году, когда лето выдалось таким же засушливым, как в 2020-ом.

Мы уже рассказывали, что озеро рукотворное Чистое питается водой только в весеннее время через ручей, ведущий из реки Ивница. Других источников наполнения у водоема нет.

- А потом начинается в основном расход на испарение. Испаряется вода с открытой поверхности озера, но гораздо больше испаряет растущий вокруг озера лес, иссушая грунтовые воды, подавляя поверхностный сток. Лес становится всё старше, «пьёт» воды все больше. Да и пески, на которых лес растёт, не способствуют её удержанию в верхнем слое земли, - рассказал Игорь Воробьев, сотрудник Воронежского заповедника.

Лишь когда осень дождлива, а зима многоснежна, весной озёрная чаша наполняется до краев. Но так бывает нечасто…