В Воронежской области за сутки умерли 16 больных коронавирусом

фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

В Воронежской области коронавирус в пятницу установил абсолютный антирекорд – 16 смертей от осложнений болезни. Предыдущий печальный рекорд был зарегистрирован буквально два дня назад – 14 человек. А накануне оперативный штаб сообщал об 11 летальных случаях. Увы, новые данные говорят об ухудшении обстановки.

О том же свидетельствует и ежедневный прирост количества вновь выявленных больных. Он наблюдается в течение шести недель.

Напомним, длительное время регион удерживал заболеваемость на уровне 195 случаев. Но теперь эта цифра перевалила за две сотни. Сегодня прирост в очередной раз побил рекорд – 226 человек.

К сожалению, Воронежская область не уходит с первых строк федерального рейтинга регионов, приближаясь к столицам по количеству ежедневно регистрируемых больных.