Все суды в Воронежской области приостановили прием граждан из-за коронавируса

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суды Воронежской области, в том числе областной и гарнизонный, теперь допускаются только участники процессов. Личный прием граждан, в том числе по выдаче копий судебных актов, не проводится. Причина – распространение коронавирусной инфекции, а также вспышка ее среди сотрудников аппарата.

Соответсвующие приказы появились уже на официальных сайтах всех судов. Как следует из приказов председателей, «ограничение продлится до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки». До какого конкретно числа – не сообщается.

Гражданам рекомендовано подавать документы почтой и через электронную приемную судов. В режиме офлайн можно получить копии судебных актов и исполнительных документов по судебным делам и материалам безотлагательного характера.

Напомним, приостанавливать посещение граждан суды начали еще в начале октября. Сначала меры были приняты в райсуде Железнодорожного района Воронежа, затем в Новоусманском районном суде.