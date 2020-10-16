В воронежском вузе обсудили, как бороться с ксенофобией и экстремизмом среди молодежи

фото: с сайта Воронежского университета инженерных технологий.

Круглый стол на тему: «Этнокультурные особенности Воронежской области. Профилактика ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» прошел 15 октября в воронежском университете инженерных технологий. Мероприятие собрало представителей органов власти, общественных движений, а также ученых, преподавателей и студентов вуза.

- Очень важно развивать площадки для взаимодействия между представителями разных национальностей. Проблемы межнационального взаимодействия играют большую роль в правильном выстраивании политики государства, в преодолении конфликтов и формировании конструктивного диалога между представителями различных национальностей и властью, - отметила начальник отдела социально-политических проектов Управления региональной политики облправительства Елена Лущик.

По итогам круглого стола всем участникам рекомендовали внести предложения по использованию опыта и наработок Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, а также опыта университета в области этнокультурных особенностей обучающихся для реализации актуальных проектов. Чтобы иностранные студенты, обучающиеся в Воронеже и занимающиеся видеоблогингом, быстрее адаптировались и познакомились с этнокультурой региона, эксперты решили проработать идею создания серии тематических видеосюжетов. Кроме того, в рамках круглого стола выдвинули ряд мер по профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде и предложили расширить спектр мероприятий рассматриваемой тематики под эгидой грантовой поддержки.