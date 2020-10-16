В Воронеже 82-летняя автомобилистка сбила 9-летнюю девочку

Девочку с травмами госпитализировали Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. В четверг, 15 октября, около 16.25 на улице Грузинской «Форд Мондео» сбил 9-летнюю девочку. В момент аварии иномаркой управляла 82-летняя женщина. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Полицейские установили, что школьница переходила дорогу слева направо в направлении движения машины, не по переходу. Ближайшие «зебры» находились на расстоянии 38 и 49 метров от места аварии.

Всего за сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировали 135 ДТП, из них в областном центре произошли 104. В шести авариях ранения получили 8 человек.