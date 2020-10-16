Количество заболевших коронавирусом в Воронежской области превысило 21 тысячу

фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом за минувшие сутки, к 16 октября, болезнь выявили еще у 226 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 21132.

Со вчерашнего дня от болезни умерли 16 человек. Теперь в списке погибших 280 жертв коронавируса.

Справились с болезнью к этому дню 18720 пациентов.

В связи с нарастанием темпов эпидемии губернатор принял решение о роспуске школьников на досрочные осенние каникулы с 26 октября.

А со следующей недели и по 1 ноября переводится на дистанционное обучение воронежский опорный университет.