Из-за коронавируса в Воронежской области полностью закрыли две школы и еще девять частично

Всего на дистанционном обучении находятся 5 898 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за коронавируса в Воронежской области полностью закрыли две школы и частично еще девять, в них временно распустили 34 класса. Об этом на заседании оперштаба 15 октября сообщил руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. Кроме того, из-за COVID-19 частично не работает одна группа в детском саду.

По ОРВИ полностью закрыли 10 школ и два детсада, а частично - 73 класса в 31 образовательной организации.

Всего на дистанционном обучении находятся 5 898 человек - 2,5% от общего количества учащихся. Из-за болезней отсутствуют 3% от всех педработников, а в 28 учреждениях из 715 - примерно по 15%.

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, губернатор согласовал начало досрочных каникул для школьников региона с 26 октября.