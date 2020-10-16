В Воронежском водохранилище нашли лысуху в крючком в лапе

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Гуляющие у водохранилища воронежцы заметили в районе Северного моста лысуху. Птица вела себя странно – билась в двух метрах от берега. Неравнодушные люди вытащили животное. Оказалось, что лысуха запуталась в рыболовецкой леске, которая сильно затянулась вокруг лапы. Вдобавок к этому в перепонку воткнулся крючок.

Очевидцы передали птицу в центр помощи диким животным «Сердце леса». Там лысуху осмотрели, освободили от лески и вынули крючок.

Как только птица немного окрепнет, ее переведут на открытый пруд к другим птицам, рассказали сотрудники центра «Сердце леса».

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