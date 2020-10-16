Леса под Воронежем защитили от туристов дополнительными шлагбаумами

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Сотрудники лесопожарного центра установили в Гремяченском лесничестве дополнительные шлагбаумы и аншлаги на пожарную тему.

- По статистике, причиной подавляющего большинства загораний в лесу является неосторожное обращение с огнем, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Развернутая в течение пожароопасного периода информационная кампания с призывом к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, к сожалению, не всегда дает ожидаемые результаты. Особенно это касается лесов, прилегающих к Воронежу и другим населенным пунктам.

По словам лесников, туристы настолько настойчивы в стремлении любой ценой попасть в лес на пикник, что их не останавливают даже «противотанковые» рвы.

- Мы перепахали въезды в лес в Новоусманском участковом лесничестве, так граждане проложили дороги в объезд, проявляя чудеса маневрирования, - сообщил директор Новоусманского филиала Воронежского лесопожарного центра Владимир Ююкин».

Тогда сотрудники лесхоза предприняли более жесткие меры – установили на въездах в лес дополнительные 256 шлагбаумов и 288 аншлагов, информирующих об ограничениях посещения леса в период чрезвычайной ситуации, объявленной в области с 4 по 26 октября.