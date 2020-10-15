В Воронежской области детсад работал без врачей и пожарной сигнализации

Во время проверки в эртильском детсаду обнаружили массу нарушений, создающих угрозу для малышей. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Эртильского района провели проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС в детсаду, открытом при Эртильской средней школе № 1.

Оказалось, что в детсаду не организована работа медицинского кабинета – не нашли врачей. Кроме того, была неисправна пожарная сигнализация. Строительные конструкции на крыше не имели огнезащитной обработки. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможности их свободного открывания изнутри без ключа. Да и найти из было трудно. Дело в том, что пути эвакуации не имели соответствующих обозначений.

Сотрудники прокуратуры внеслим представление главе Эртильского района об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.