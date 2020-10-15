В Воронеже двух аферистов будут судить за попытку кражи земельных участков, стоящих 50 миллионов рублей

По версии следствия, в 2014 году двое жителей Воронежа 32 и 36 лет разработали схему вывода из государственной собственности земельных участков в Коминтерновском районе общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, стоящих более 50 миллионов рублей. Для этого они использовали поддельные документы. В них были указаны якобы возведенные капитальные строения на этих участках. Эти липовые бумаги предоставляли в различные учреждения Воронежа и области. При этом чиновники, по мнению сотрудников прокуратуры, не догадывались о преступных намерениях мошенников.

В итоге преступники все же попались. В ходе следствия они признали свою вину. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» работники прокуратуры передали в Центральный районный суд. Каждому из аферистов грозит до десяти лет лишения свободы.