В Воронежской области перевернулся «Мерседес» со свиньями

Фура легла на левый бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 15 октября, около 12 часов в поселке Таловая у дома № 4 по улице Пирогова произошло необычное ДТП. 32-летний водитель «Мерседес-Бенц», житель Богучарского района, везший в кузове свиней, ехал по перекрестку с круговым движением. Он не удержал машину, и фура упала набок.

Грузовик рухнул прямо на середине дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водителя отвезли в больницу. А хавроньи выбрались из кузова и отправились в ближайшую лесополосу. Вскоре за ними приехали представители сельскохозяйственной компании и перегрузили хрюшек в другую машину.

Надеемся, что свиньи все же доехали до места назначения.