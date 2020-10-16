Из-за эпидемии воронежцы в середине октября живут под пленкой вместо крыши

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Пятиэтажный дом под номером 14 по улице Фридриха Энгельса больше трех месяцев стоит без крыши.

- У нас над головой – небо, затянутое лишь пленкой, - рассказал «Комсомолке» житель верхнего этажа, Станислав. – Ремонт кровли начался в июле, но уже в сентябре стало очевидно, что что-то пошло не так, подрядчик снизит темпы работ, а потом рабочие и вовсе пропали.

Жители пытались выяснить, что произошло. Поначалу мастера придумывали разные отговорки и «кормили» обещаниями вот-вот возобновить ремонт. Однако ничего не менялось.

- Когда я обратился к подрядчику в октябре, тон разговора был уже совершенно другим, - продолжает Станислав. – Видно, мы надоели рабочим с жалобами.

Дом стоит с раскрытой крышей и сейчас, в середине октября. Вдобавок ко всему, в нем нет отопления. Но с капремонтом это не связано. Как сообщили нам в управе Центрального района, в доме при пуске тепла возникла авария на сети. Сейчас над ее устранением работают аварийные бригады.

А по поводу крыши в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области нам ответили следующее:

– Подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт кровли на многоквартирном доме №14 по ул. Ф.Энгельса, указано на необходимость скорейшего завершения строительно-монтажных работ. В связи с этим уже усилена бригада кровельщиков. Подрядная организация располагает необходимым объемом строительных материалов, чтобы максимально оперативно смонтировать кровельное покрытие, – сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.

В ФКР заверили, что крыша дома надежно укрыта влагонепроницаемым материалом, поэтому риск проникновения в квартиры дождевой воды в случае осадков сведен к минимуму.

Отставание от графика ремонта, по словам представителя регионального оператора, вызвано приостановками логистических процессов на рынке кровельных и других строительных материалов в связи с эпидемией.