В Воронеже дали отопление в 770 домов

Пока потеплело в немногих воронежских квартирах. Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа отчитались о первом дне пуска тепла. В городской администрации отметили, что, согласно федеральному законодательству, на этот процесс отводится десять дней. Но к примеру, в прошлом году удалось уложиться в срок около недели.

- Запущено уже более 130 котельных. Теплоноситель подается, в первую очередь, на объекты социальной сферы и параллельно – в жилые дома, – сообщил руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха.

По состоянию на 17 часов 15 октября, к теплоносителю подключили:

– 90 из 209 детсадов (43,1%);

– 61 из 154 школ (39,6 %);

– в 71 из 148 больниц (48%).

В мэрии также утверждают, что начали отопление 770 из 4614 многоквартирных домов (16,7%).

Напомним, похолодает на выходных - до +14...+16 днем. А в понедельник, 19 октября, температура ночью опустится до +3 градусов. А днем не поднимется выше +10.