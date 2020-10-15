В Воронеже мама рассказала о состоянии здоровья ее двухлетнего сына, получившего укол за 155 миллионов рублей

Артем Мартынов. Фото: Личный архив

На странице двухлетнего Артема Мартынова в Инстаграме его мама рассказала о том, как чувствует себя ее сын после того, как ему сделали «укол жизни» за 155 миллионов рублей. Напомним, мальчик страдает спинально-мышечной атрофией (СМА) первого типа. Эта редкая страшная генетическая болезнь вызывает атрофию все мышц человека, вплоть до способности глотать и дышать. Обычно дети с такой болезнью не доживают до двух лет. Артему Мартынову сделали укол, когда ему было два года и два дня – 30 июня 2020 года.

Мама больного ребенка Екатерина Мартынова поделилась радостью, пока сдержанной. Сыну стало лучше.

— Показатели Артема почти пришли в норму, стероиды (гормоны) сводим почти на нет (их пришлось вводить, так как «укол жизни» создает большую нагрузку на печень – Ред.). Наш зайка перенес все хорошо. Друзья, все неравнодушные, спасибо вам за этот шанс, - говорится в посте, опубликованном 14 октября.

Деньги на укол Артему собирали, можно сказать, всем миром. С призывом пожертвовать их на лечение ребенка выступали известная телеведущая Елена Малышева и губернатор Александр Гусев.

Напомним, полуторагодовалая Маша Федоткина (у девочки тот же диагноз) выиграла «укол жизни» в лотерею. Производитель лекарства подготовил 100 бесплатных доз препарата для детей до двух лет со спинально-мышечной атрофией по всему миру. Победителей выбирали с помощью жеребьевки.

Сейчас активно идет сбор средств на лечение Кристины Головчанской. У девочки, которой исполнилось год и восемь месяцев, также СМА I типа. Пока удалось собрать всего 9,5 млн рублей. А нужно 2,3 миллиона долларов. Собрать деньги нужно быстро – девочке скоро два года. А это для таких больных очень опасный рубеж. Реквизиты для помощи Кристине можно найти по этой ссылке

Всего в Воронежской области СМА страдают 11 детей, старшему из них 12 лет.