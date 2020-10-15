В колбасе воронежского производителя нашли вирус АЧС

На складе-холодильнике в Великом Новгороде обнаружили воронежскую колбасу с вирусом африканской чумы свиней, сообщила пресс-служба Комитета ветеринарии Новгородской области. Продукты произвели на одном из мясокомбинатов Воронежской области. Партию зараженной вирусом АЧС колбасы весом 14 кг уничтожили, а также провели все необходимые санпроцедуры, согласно ветеринарным правилам.

Напомним, недавно африканскую чуму свиней обнаружили в Калачеевском и Бобровском районах. Там проводят карантинные мероприятия.